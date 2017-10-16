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«Почта России» предложила снижать порог беспошлинного ввоза поэтапно

«Почта России» предложила правительству поэтапный план по снижению беспошлинного порога для ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с €1000 до €50 к 2021 году. Об этом говорится в письме гендиректора «Почты России» Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу, которое оказалось в распоряжении «Коммерсанта». Представитель «Почты России» подтвердил отправку такого письма.

Подгузов предложил правительству провести переговоры по снижению порога беспошлинного ввоза товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Почта России» считает, что к 2019 году лимит можно уменьшить до €200, к 2020 году — до €100, а к 2021 году — до €50.

Это позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе», говорится в письме. Подгузов подчеркнул важность поэтапного снижения лимита, поскольку резкий переход может привести к снижению объёмов трансграничной электронной торговли на 15%, из-за чего доходы «Почты России» начнут падать более чем на 16 млрд рублей в год. В качестве примера глава госкомпании привёл опыт Белоруссии, где после введения порога на уровне €22 объём входящих отправлений упал на 37%.

По оценке «Почты России», стоимость 93% посылок из-за рубежа и сейчас не превышает €50. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объём трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 178 млрд рублей.

В «Почте России» также придумали способ сократить издержки при взимании пошлины. Для этого госпредприятие и Федеральная таможенная служба работают над технологией, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товаров в интернет-магазине, говорится в письме. До 1 апреля 2018 года «Почта России» планирует протестировать её на AliExpress.com, где россияне совершают до 80% всех трансграничных покупок.

В конце сентября 2017 года правительство представило проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, в котором заложено снижение порога беспошлинного ввоза товаров с €1000 до €20 с июля 2018 года. По мнению властей, такие меры помогут бюджету получить до 30 млрд рублей в 2018 году и до 60 млрд рублей в 2019 году. Однако эксперты eBay и британская консалтинговая компания EY считают, что от введения НДС для иностранной интернет-торговли бюджет потерпит только убытки.

Автор: Анна
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