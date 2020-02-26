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Почта России предоставит российским производителям возможность выхода на японский рынок

Почта России в сотрудничестве с Japan Post организуют в Токио Фестиваль российских товаров при участии Российского экспортного центра (РЭЦ), Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации и Министерства связи, и массовых коммуникаций Японии. Мероприятие пройдет 27-28 февраля при поддержке Торгового представительства Российской федерации в Японии.

В экспозицию войдут товары российских производителей. Среди них — традиционно русские продукты питания, косметика, женская одежда, настольные игры.

Цель фестиваля — представить товары российского производства японским партнерам и потребителям для развития несырьевого экспорта и увеличения объемов торговли между странами, в том числе по каналам электронной коммерции. В ходе мероприятия будет также проведено маркетинговое исследование для увеличения знаний о спросе на товары из России у японских покупателей.

В рамках фестиваля Почта России совместно с РЭЦ и при поддержке Торгового представительства РФ проведут с японскими дистрибьюторами и электронными площадками переговоры о создании электронной витрины для реализации товаров и нематериальных активов из России на территории Японии.

«С конца 2019 года совместно с японскими партнерами мы изучаем возможности создания канала для выхода российских товаров и услуг на рынок Японии. Фестиваль российских товаров в Токио станет первым шагом на пути к формированию знаний о потребительском спросе на российскую продукцию, укреплению позиции Почты России как главного экспортно-логистического партнера для российских производителей, а также к налаживанию электронной коммерции между странами», — прокомментировал заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

«Почта России — один из наших ключевых партнеров в России. Значительная доля наших клиентов пользуются сервисами Почты России, особенно, при экспорте по каналам электронной торговли. Наша совместная работа касается вопросов, связанных с развитием экспортной логистики, упрощения налоговых и таможенных процедур, а также создания новых экспортных каналов для российского бизнеса. Выход на рынок Японии для нас является „пилотным“ проектом с Почтой в таком формате, и мы надеемся, что российская экспозиция в Токио, как и наше дальнейшее взаимодействие с Почтой России и Торговым представительством РФ в Японии на этом направлении принесут реальный результат, выраженный в конкретных договоренностях по продаже российских товаров. Уверены, что это отвечает интересам всех сторон», — отметила Анна Беляева, управляющий директор по международному развитию АО «Российский экспортный центр».

Экспозиция организована в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и почтовых услуг, заключенным в декабре 2016 года между Россией и Японией.

В мае 2017 года продажи японской продукции стартовали во всех отделениях Почты России. В ноябре прошлого года компания запустила электронную торговую площадку, где представлены разнообразные товары японского производства.

Автор: Анна
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