«Почта России» приостановила продажу пива

В отделениях «Почты России» в Мурманске приостановлена продажа пива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Федеральной почтовой связи Заполярья.

Всего в Мурманске продажи напитка велись в четырех отделениях. В целом по Заполярью пивом торговали в 40 отделениях.

«В связи с негативной реакцией общественности реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях непосредственно в Мурманске приостановлена на неопределенный срок», — уточнили в пресс-службе.

15 января «Почта России» подтвердила, что продает пиво в своих отделениях по всей России. Отмечалось, что упор сделан на сельские отделения, которые предоставляют населению доступ к «качественной, сертифицированной алкогольной продукции».

До этого информация о том, что в городских отделениях «Почты России» начали продавать пиво, появилась в соцсети «ВКонтакте». В управлении Федеральной почтовой связи по Мурманской области рассказали, что это позволяет повысить выручку почтовых отделений и привлечь финансирование на их модернизацию.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун после начала продажи пива «Почтой России» подготовила обращение к главе Минздрава России Веронике Скворцовой и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой организовать продажу лекарств в отделениях «Почты России», так как во многих населенных пунктах региона не хватает аптек.