Почта России приступила к строительству логистического почтового центра в Новосибирске
Уникальный центр будет находиться на территории международного аэропорта «Толмачево» и сможет обслуживать 11 миллионов жителей региона. Инвестиции Почты России в строительство и оборудование объекта превысили отметку в 6 млрд рублей.
Оборудование, которым предполагается оснастить хаб позволяет обрабатывать более 1 млн почтовых отправлений в сутки, в том числе более 280 тыс. различных посылок и международных мелких пакетов. Нахождение объекта на территории международного аэропорта «Толмачево» позволяет осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолетов напрямую в логистический центр, что значительно сокращает время на их транспортировку.
Сортировка в центре осуществляется для 3500 почтовых отделений. В зону обслуживания сортировочного центра войдут Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область, Томская область, Алтайский край, а также Республика Алтай. Уже сейчас, на площадке завершен демонтаж существующих фундаментов, вынос канализации и сетей связи. Впереди возведение здания и закупка оборудования ведущих мировых производителей — лидеров индустрии автоматизации логистических процессов.
На площади в 48,7 тысяч квадратных метров развернется автоматизированная система обработки почтовых сообщений, место международного почтового обмена, участок обработки экспресс-почты EMS и зона фулфилмента, необходимая для роста рынка электронной коммерции в Сибирском регионе. Не смотря на широкую автоматизацию общее количество работников центра составит 2540 человек.
«Еще несколько почтовых хабов находятся в разработке уже сейчас. Мы строим логистические центры в Ростове и Хабаровске. Производственные комплексы будут соединены транспортными коридорами и сформируют одну, максимально эффективную логистическую сеть. Она позволит значительно ускорить доставку почтовых отправлений по всей стране, сделает ближе товары интерне-площадок. Почта идет по пути концентрации потоков отправлений, уменьшения количества сортировок и снижения времени обработки посылок и писем» — отметил заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.