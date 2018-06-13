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«Почта России» просит притормозить снижение беспошлинного лимита на интернет-посылки

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ВТБ24
ВТБ24
Финансовые организации

«Почта России» попросила правительство перенести снижение беспошлинного порога для покупок из иностранных интернет-магазинов на 2021 год. Об этом говорится в письме главы «Почты России» Николая Подгузова вице-премьеру Максиму Акимову, пишет «Коммерсантъ».

В письме говорится, что снижение лимита беспошлинного ввоза без изменения технологии взимания пошлин парализует процедуру таможенного оформления на существующей инфраструктуре «Почты России». Ситуацию можно изменить, если ввести автоматическое взимание пошлины при покупке в интернет-магазине, пишет Подгузов. «Почта России» готовит такую технологию к внедрению, но решение ещё не протестировано, так как нет приказа Минфина о наделении организации статусом уполномоченного оператора.

Как объяснил источник «Коммерсанта», знакомый с содержанием письма, глава «Почты России» обеспокоен тем, что лимит в €200 коснётся не каждой посылки, а всех отправлений в течение месяца. Это может привести к тому, что поток международных посылок перераспределится в страны с наиболее благоприятными условиями — например, из России в Казахстан. В итоге снижение беспошлинного порога не достигнет своей цели.

В 2017 году доходы «Почты России» от услуг для компаний в сфере интернет-торговли составили 48 млрд рублей — 30% от общей выручки, говорится в письме главы компании. «Почта России» также разрабатывает с ВТБ проект по созданию 40 логистических распределительных центров. Снижение выручки от работы с посылками из иностранных интернет-магазинов может привести к остановке этого проекта, предупреждает Подгузов.

В Минфине изданию сообщили, что не видят риска для «возникновения заторов» на «Почте России». В пресс-службе «Почты России» отказались комментировать письмо.

Компании и сервисы: ВТБ24
Автор: Анна
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