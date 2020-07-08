+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Почта России расширила географию курьерской доставки для малого и среднего бизнеса

Почта России увеличила в 4 раза количество городов с пунктами приема посылок корпоративных клиентов компании. Теперь воспользоваться услугой «Курьер онлайн» возможно в 205 городах России – самых активных на рынке электронной коммерции. Ранее сервис был доступен только в 50 городах.

Услуга «Курьер онлайн» разработана для компаний дистанционной торговли и предлагает доставку интернет-заказов на дом. Почта России зафиксировала резкий рост количества таких отправлений – более чем в 5 раз. Такой рост востребованности вызван ограничительными мерами во время пандемии.

С 10 июня посылки принимаются не только в специализированных отделениях закрытого типа – сдать отправления можно в 575 центрах приема посылок. Отправитель также может воспользоваться опцией «Курьерский сбор» и сдать груз на своей территории – в таком случае курьер Почты приедет на склад для приема партии товара.

Фиксированная стоимость услуги «Курьер онлайн» установлена за 3 кг с последующей тарификацией за каждый 0,5 кг. Максимально допустимый вес отправления – 31,5 кг. Услугу можно оплатить банковской картой.

В марте 2020 года наблюдался значительный прирост бизнес-активности у онлайн-магазинов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года из этих регионов Почтой России стали отправлять в 7 и 9 раз больше заказов соответственно. В Московской области объемы курьерской доставки увеличились более чем в 5 раз, в Свердловской – в 12 раз, в Тверской – в 5, в Иркутской, Новосибирской и Ростовской – в 3 раза.

Данные опросов свидетельствуют о том, что 74% россиян планируют пользоваться услугами доставки еще чаще или на нынешнем уровне после снятия ограничительных мер.

«Увеличение объемов курьерской доставки говорит о востребованности сервиса у интернет-магазинов и их клиентов.  В период ограничительных мер мы наблюдали стремительный рост онлайн-заказов. Активно наращивали объемы использования курьерского сервиса Почты России не только интернет-магазины, но и представители традиционного ритейла, для которых организация локальной доставки из магазина на дом дала возможность справиться с резким всплеском заказов и задействовать офлайн-розницу. Только за последний месяц нашими услугами воспользовались более 2400 новых клиентов. Почта России готова полностью удовлетворить возросший спрос на качественную курьерскую доставку и при необходимости расширять ее географию, которая уже приблизилась к 1800 населенным пунктам», – отмечает советник заместителя генерального директора Почты России по электронной коммерции Леонид Зондберг.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

8 июля / Комментарии
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку

Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку

Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за того, что им задерживают зарплату. Они планируют выйти к офису Mail.ru Group (одного из владельцев) в четверг, 9 июля, говорится в сообщении Telegram-канала «Профсоюз «Курьер»». Видео с обращением курьеров появилось на YouTube.

далее →

7 июля / Комментарии
Грузоперевозки между Россией и Казахстаном: тренды и итоги года

Грузоперевозки между Россией и Казахстаном: тренды и итоги года

По итогам 2020 года объем грузоперевозок между Россией и Казахстаном останутся на прежнем уровне. Сложно прогнозировать рост данного показателя ввиду тенденции к усилению пограничного контроля между странами. В прошлом году товарооборот между странами составил 19,6 миллиарда долларов, таковы данные Федеральной таможенной службы.

далее →

7 июля / Комментарии
X5 Retail Group объявила о запуске сервиса экспресс-доставки «Около»

X5 Retail Group объявила о запуске сервиса экспресс-доставки «Около»

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявила о запуске сервиса экспресс-доставки «Около» и единой технологической платформы для гиперлокального сервиса экспресс-доставки из торговых сетей X5.

далее →

7 июля / Комментарии
Оборот igooods вырос в 3,4 раза до 4,1 млрд руб. за первое полугодие 2020 г

Оборот igooods вырос в 3,4 раза до 4,1 млрд руб. за первое полугодие 2020 г

Сервис доставки продуктов igooods подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2020 года. За это время компания доставила более 915 тыс. заказов на общую сумму 4,1 млрд рублей, что означает рост в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

далее →

6 июля / Комментарии
Почта России опубликовала первый годовой отчет акционерного общества

Почта России опубликовала первый годовой отчет акционерного общества

Почта России представляет первый годовой отчет в статусе акционерного общества. Трансформация компании, начавшаяся несколько лет назад, стала главным событием 2019 г. Она повлекла за собой изменение управленческой структуры компании, формирование совета директоров, который на заседании 30 июня 2020 г. утвердил отчет, представленный генеральным директором Почты России Максимом Акимовым.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!