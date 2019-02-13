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«Почта России» расширит партнерство с Alibaba Group

Почта России и Cainiao (логистический дивизион Alibaba Group) подписали письмо о намерениях для более тесного сотрудничествав области трансграничной цифровой торговли и предоставления логистических услуг на рынке электронной коммерции. Документ подписали генеральный директор Почты России Николай Подгузов и директор Cainiao Network Лин Ван.

Соглашение позволит сторонам объединить усилия для увеличения возможностей трансграничных логистических услуг. Документ также предусматривает построение в России логистической инфраструктуры для оказания услуг российским потребителям и повышения экономической эффективности продавцов. Стороны будут обмениваться технологическими ноу-хау в сфере логистики.

Почта России вместе с Cainiao будет выстраивать и обновлять инфраструктуру фулфилмент-центров, предоставляя услуги по получению, складскому хранению, подбору, упаковке посылок и их курьерской доставке, увеличивая ресурсы в периоды пиковой нагрузки.

«Создание необходимой инфраструктуры и интеграция Почты России с мировыми лидерами в области e-commerce — это один из наиболее эффективных путей развития рынка электронной торговли в РФ. Уверен, у партнерства Почты России и Cainiao большие перспективы. Объединение усилий и опыта двух компаний позволит повысить качество и скорость доставки товаров из Китая, вывести экономическую эффективность сотрудничества на новый уровень. В будущем мы планируем стать ключевым логистическим партнером Cainiao по доставке посылок на территории России», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Cainiao стремится развивать глобальную логистическую сеть с применением самых современных технологий на базе партнерского подхода. Мы рады подписать соглашение с Почтой России, ключевым игроком на российском рынке доставки. Это позволит китайским маркет-плейсам повысить качество предоставляемых услуг потребителям не только в России, но и за ее пределами», — сказал Лин Ван, президент Cainiao Network.

Почта России организует под ключ процесс доставки посылок на территории РФ. Он включает в себя забор от аэропорта, прохождение таможенной регистрации, сортировку, наземную перевозку и доставку на последней миле. Предполагается, что аналогичные функции на территории Китая (сбор отправлений, маркировка, перепаковка и перевозка) возьмет на себя Cainiao. Кроме того, клиентам будет предоставлена возможность самостоятельного получения посылок из почтовых отделений. Для оповещения о поступлении их заказов будут использоваться различные каналы информирования.

Автор: Анна
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