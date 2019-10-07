Почта России расширяет инфраструктуру выдачи заказов

Почта России до конца года увеличит число точек выдачи заказов через почтоматы «Халва» до 800 единиц. В настоящее время выдача заказов уже осуществляется в 600 почтоматах партнера.

Клиентам Почты России доступны современные сервисы: выбор удобной точки получения заказа, отслеживание статуса с помощью push/смс уведомлений, оплата заказа электронными средствами платежа, а также удобный график работы (ежедневно с 8:00 до 23:00). В планах до конца 2019 года увеличить количество почтоматов до 800 единиц.

«Наши клиенты нового поколения привыкли пользоваться цифровыми технологиями — они совершают покупки в Интернете и на ходу. Нам важно соответствовать такому образу жизни и предлагать потребителям современные решения, удобные форматы обслуживания. Мы считаем перспективными такие проекты и планируем в дальнейшем развивать точки выдачи заказов на базе собственной и партнерской сети», — отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаил Волков.

«Партнерство Почты России и „Халва“ станет важным шагом на пути к современным стандартам клиентского обслуживания. Шаговая доступность точки выдачи заказов сейчас является для рынка безусловным трендом, а также успешным кейсом в мировой практике. Клиенты экономят время, а компании успешно развивают розницу и получают дополнительную прибыль», — отметил генеральный директор сети почтоматов «Халва» Денис Петрушевский.

В 2019 году Почта России инициировала проект по организации пунктов выдачи заказов и почтоматов на базе собственной и партнерской сети. В дальнейшем клиентам будут доступны дополнительные сервисы переадресации заказа, упрощенного возврата или частичного получения товара.