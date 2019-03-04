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Почта России расширяет маршрутную сеть грузовых самолетов на территории КНР

Национальный почтовый оператор расширяет сеть авиационных маршрутов на территории Китайской народной республики. В течение месяца грузовые самолеты Почты России ТУ-204-100С начнут полеты в город Нанкин в дополнение к рейсам, совершаемым в Ханчжоу, Чжэнчжоу и Харбин.

В 2018 году самолеты Почты России «Петр I» и «Екатерина II» еженедельно совершали от двух до пяти рейсов в города Китайской Народной Республики. Частота перелетов варьируется в зависимости от динамики поступающего в Россию потока товаров, заказанных гражданами на китайских маркетплейсах и достигает максимума в пиковый предновогодний период.

Регулярные авиационные маршруты позволяют ускорить доставку растущих объемов отправлений из Китая, на долю которого приходится более 90% от общего числа поступающих в Россию международных посылок. Сегодня перелеты совершаются по таким маршрутам, как Ханчжоу — Новосибирск, Ханчжоу — Казань, Харбин — Екатеринбург, Чжэнчжоу — Новосибирск.

Выбор маршрутов и городов назначения определяется, исходя из географии расположения мест международного обмена на территории Китая. Здесь, в свою очередь, агрегируются товары из онлайн-магазинов, предназначенные для отправки в Россию. Харбин позволяет охватить северные провинции Китая, Чжэнчжоу и Нанкин — центральные, а Ханчжоу — южные регионы КНР и Гонконг. Средняя частота полетов в Китай может увеличиться после запуска дочерней компании Почты России.

«В прошлом году Почта России зафиксировала не только рекордный объем иностранных посылок, но и рекордное количество отправлений из Китая, которое увеличилось на 26% и составило 320 млн штук. Собственные самолеты Почты России выполнили 182 рейса с территории Китая, доставив в Россию около 4 млн кг. почтовых отправлений. Растущая динамика товарного потока, который генерирует трансграничная онлайн-торговля, приводит к необходимости расширения маршрутной сетки на территории КНР», — отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Почты России по логистике Игорь Чебунин.

Автор: Анна
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