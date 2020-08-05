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Почта России расширяет сеть почтаматов

Такое решение принял совет директоров компании на заседании 3 августа 2020 г. Речь идет об одном из важнейших инвестиционных проектов компании, целью которого являются повышение качества клиентского сервиса, расширение покрытия сети выдачи заказов электронной коммерции, снижение очередей в отделениях почтовой связи и влияние на финансовые результаты (рост дохода от продукта «Посылки Онлайн»).

«Как с точки зрения сервиса, так и выбора мест расположения почтаматов мы исходили из того, чтобы обеспечить наилучший клиентский опыт. Цель Почты России — быть опорным логистическим партнером партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли и выбором № 1 для наших клиентов», — прокомментировал гендиректор Почты России Максим Акимов.

В 2019 г. «Почта» развернула сеть из 1000 партнерских пунктов выдачи заказов и 1000 почтаматов. Сейчас же собственная сеть почтаматов Почты составит 5000 единиц, приобретенных по лизинговой схеме. На это Почта России готова потратить 1,4 млрд руб. Компания планирует начать установку почтаматов до конца 2020 г. Мы надеемся, что до 90% пользователей продукта «Посылка онлайн», ранее пользовавшихся услугами ОПС, начнут использовать почтаматы.

Проект по почтаматам объединяет большинство современных, важных для Почты России трендов: роботизация, бесконтактность, развитие электронной коммерции. Поскольку почтамат не должен подменять отделение почтовой связи и должен стоять там, где ходят люди, поэтому для выбора точек их размещения Почта России пользовались инструментами анализа данных и учитывала трафик, доступность, расположение конкурентов.

Автор: Анна
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