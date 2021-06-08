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«Почта России» регистрирует собственный бренд «Почтовая марка»

«Почта России» планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом «Почтовая марка». Соответствующую заявку компания подала в Роспатент в апреле. Под новым брендом будут выпускать товары более чем в 100 товарных категориях, в том числе и скоропортящихся, сообщают «Известия».

В качестве нового логотипа «Почта России» регистрирует визуально напоминающий марку голубой прямоугольник, на котором расположена белая надпись «Почтовая марка». Под существующим одноименным брендом «Почта России» в отделениях уже продают сладости, игрушки и сувениры.

Ожидается, что под новой СТМ компания будет продвигать товары более чем из 10 товарных классов, в том числе скоропортящиеся продукты: мясо, молоко, творог и творожные изделия, сыры. В заявке также указаны напитки: безалкогольные, пиво и на виноградном сусле. Кроме того, новая марка позволит торговать косметикой, парфюмерией, средствами личной гигиены, средствами для похудения, подгузниками и другими детскими товарами, посудой, текстилем, сувенирной продукцией и канцелярскими товарами. Отдельно в заявке прописано использование бренда для продвижения табака и товаров для курения.

Оператор отмечает, что спрос на товары под брендом «Почта России» в первом квартале 2021 года вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Запуск нового проекта намечен на конец 2021 года.

Эксперты позитивно смотрят на попытку «Почты России» укрепиться на рынке маркетплейсов. Управляющий партнер рекламной группы Depot WPF Advertising Алексей Андреев оценивает затраты оператора в раскрутку бренда в 100 млн рублей в течение года, а разработка самого бренда «Почтовая марка» может стоить 5−10 млн рублей. Затраты на рекламу и продвижение нового бренда у «Почты» будут меньше за счет федерального охвата. Кроме того, товары под СТМ стоят, как правило, дешевле, что уже позволяет экономить на маркетинге и устанавливать цену на 10−20% ниже.

Автор: Анна
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