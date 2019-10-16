Почта России с начала года доставила около 20 млн экспресс и курьерских отправлений

Общий рост услуг с курьерской доставкой, а также с режимом перевозки экспресс составил около 140%. Одним из драйверов роста стали EMS-отправления.

Почти треть экспресс-отправлений с курьерской доставкой Почты России уходит из Москвы. Кроме столицы топ-5 регионов отправки составляют Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области, Республика Башкортостан и Краснодарский край. В список лидеров городов назначения входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Краснодар. 26,5% всех EMS-отправлений доставляются в города с населением от 100 до 500 тыс. человек.

Все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.

«Экспресс-отправления Почты России востребованы у компаний и физических лиц за счет быстрой доставки в руки получателя, высокого качества сервиса и строгого соблюдения контрольных сроков, — комментирует первый заместитель генерального директора АО „Почта России“ по электронной коммерции Алексей Скатин. — Возможность управлять своим временем — один из главных запросов в наши дни, на который успешно отвечает услуга EMS».

Высокая динамика использования услуги наблюдается в ряде федеральных округов. Например, в 2019 году в Южном федеральном округе количество экспресс-отправлений выросло более чем на 80%, в Приволжском федеральном округе — на 70%, примерно такой же рост срочных курьерских доставок в Центральном и Северо-Кавказском округах.