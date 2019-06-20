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Почта России снижает тариф на объявленную ценностью при пересылке посылок

С 17 июня в 37 городах России тариф на объявленную ценность при пересылке посылок снижается до 0,42% от заявленной суммы. Кроме того, для компаний заключивший договор с Почтой, до 2 млн руб. увеличится максимальная сумма объявленной ценности по услугам «Внутреннее отправление EMS» и «Бизнес курьер».

Категория ценной посылки означает полное или частичное возмещение ее стоимости при утрате или повреждении в процессе доставки. Сумма возмещения определяется «объявленной ценностью», которую назначает отправитель. Услуга пользуется популярностью у компаний, занимающихся отправкой посылок, представляющих ценность - это прежде всего маркет-плейсы, ритейлеры, продавцы мебели, парфюмерии, ювелирных изделий, строительные и IT компании.

«Снижение тарифов рассчитано прежде всего на наших корпоративных клиентов, забота о которых для почты является одним из важнейших приоритетов. Теперь компании могут экономить на страховке своих отправлений, поскольку новые тарифы самые низкие на рынке, – отмечает первый заместитель генерального директора по электронной коммерции Алексей Скатин. - Мы видим, что услуга пользуется стабильным спросом в частности у представителей fashion-ритейла, и идем на встречу нашим клиентам».

Автор: Анна
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