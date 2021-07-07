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Почта России снизила стоимость и сократила сроки доставки в Казахстан

С июня 2021 г. Почта России сократила сроки наземной доставки из России в Казахстан на 3 дня. Стоимость доставки отправлений от корпоративных клиентов снизилась в два с половиной раза: посылка весом до 1 кг стоит 474 руб. вместо 1197 руб. Каждый дополнительный килограмм — 120 руб. вместо 214 руб. Соглашение о снижении тарифов Почта России подписала с Казпочтой.

Логистику помог улучшить новый маршрут, запущенный в июле. Теперь посылки из Москвы и западной части России доставляют через день напрямую из Москвы в Нур-Султан. Раньше они сначала уезжали из Москвы в Оренбург, а затем их два раза в неделю отправляли на автомобилях в Казахстан. Оптимизация логистических маршрутов позволила снизить тарифы и сократить сроки доставки отправлений из России в Казахстан до 40% с 10 до 6-7 дней.

Чтобы начать отправлять посылки по сниженным тарифам, продавцам и интернет-магазинам нужно подключиться к услугам Почты России по электронному договору оферты на сайте otpravka.pochta.ru, оформить отправление и сдать его в ближайшее выделенное отделение связи.

«Снижение тарифов на доставку — часть большой программы Почты России по стимулированию экспорта российских товаров в страны ЕАЭС. Казахстан входит в топ-10 стран по количеству экспортных отправлений из России. За первый квартал этого года мы доставили туда почти 40 000 посылок, на 19% больше, чем в 2020 г. Благодаря географической близости Казахстан является очень важным рынком сбыта для российских экспортеров. И мы надеемся, что доступные тарифы поддержат российский бизнес и будут способствовать еще большему росту экспорта», — отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

«Ценовая политика на услуги, наравне с логистическими возможностями и инфраструктурными мощностями, является одним из действенных инструментов сохранения высокой конкурентоспособности компаний на рынке. Укреплению позиций способствует и наращивание объемов транспортных потоков. В рамках данного соглашения ожидается существенное увеличение объемов почтового обмена между двумя странами», — резюмировал председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

В мае 2021 г. Почта также снизила тарифы на доставку в Киргизию. А в конце 2020 г. подписала аналогичное соглашение с почтовой администрацией Армении. В результате в первом квартале 2021 г. экспорт товаров из России в Армению вырос на 140% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., в то время как экспорт в другие страны ЕАЭС в среднем вырос на 22%.

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Автор: Анна
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