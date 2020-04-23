Почта России создает IT-хаб в Санкт-Петербурге

Почта России объединит Санкт-Петербургский филиал ПочтаТеха под одной крышей. Компания арендует три этажа в коворкинге AVENUE_PAGE на Аптекарской набережной с видом на Большую Невку и перевозит туда 200 разработчиков, аналитиков и сотрудников службы поддержки.

Необходимость переезда назрела уже давно, и у него есть несколько причин. Первая — коммуникационная. Сейчас петербургская разработка ПочтаТеха распределена по трем офисам: два в Санкт-Петербурге и один в Пушкине. Несмотря на открывшиеся сейчас возможности удаленной работы, ПочтаТех в долгосрочной перспективе видит массу плюсов в объединении сотрудников под одной крышей. Есть функции, требующие физического присутствия сотрудника в офисе. Кому-то в силу личных обстоятельств комфортнее работать в офисе, чем из дома. Команды разработчиков больше и качественнее общаются друг с другом, быстрее реагируют на изменения, лучше вникают в детали, ответственнее относятся к задачам.

Поэтому ПочтаТех создает гибридную модель: будут фиксированные рабочие места для одной части разработчиков и внутренний коворкинг со свободными местами для тех, кто хочет не так часто появляться в офисе. Также для удобства разработчиков ПочтаТех сохранит офис в Пушкино.

Вторая причина переезда бытовая — уже некоторое время командам пора переезжать в более современный и технологичный офис. В новом коворкинге сотрудники будут работать в намного более комфортных условиях: от интерьера до бесплатных зон coffee-point и лаунж-зон под открытым небом.

«Современный офис ускорит найм квалифицированных инженеров. Вдобавок в более комфортных условиях разработчики в среднем создают лучший продукт — зависимость, хорошо известная в IT-индустрии», — комментирует заместитель генерального директора «Почты России» Сергей Емельченков.

Плюс новый IT-хаб Почты станет площадкой для хакатонов и обмена идеями со стартапами и партнерами.

Петербургская команда ПочтаТеха работает над важнейшими проектами компании: разрабатывает инновационные сервисы для клиентов, внутренние сервисы для сотрудников Почты, автоматизирует логистические системы. Основные реализованные проекты — сайт Почты России www.pochta.ru, мобильное приложение и его новые функции, сервис по вручению посылок с помощью простой электронной подписи, электронные заказные письма, цифровые системы фулфилмента.

Переезд произойдет в три этапа. Начавшись в мае, перемещение завершится в сентябре 2020 года. Стоимость аренды одного этажа в коворкинге — 1 490 000 руб. в месяц, ПочтаТех разместится на трех этажах. В эту сумму уже включена мебель, оргтехника, бесплатные зоны coffee-point, услуги администратора и клининга. По предварительным оценкам, экономия от размещения IT-команды в коворкинге с необходимым техническим обеспечением и развитой инфраструктурой может составить до 30% в год по сравнению с прямой арендой аналогичного офиса (включая закупку мебели, оргтехники и расходов на содержание).