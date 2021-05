Почта России создала компанию в Гонконге

Почта России зарегистрировала дочернюю компанию RP Logistics HK Co., Limited в Гонконге. Она стала второй компанией Почты в Китае после RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd, зарегистрированной в 2019 г. городе Шэньчжэнь.

Офис в Гонконге будет оказывать услуги по доставке грузов из Азии в Россию, страны СНГ и Европы. Ключевые решения в портфеле – авиа- и мультимодальная доставка.

Гонконг – логистический «хаб» Китая, одного из важнейших торговых партнеров России. Доля импортных отправлений из Китая, которые Почта России доставила в 2020 г., составляла 89%, а в первом квартале 2021 г. выросла до 94%. Офис позволит самостоятельно организовывать сбор грузов на территории Гонконга и оптимизировать сроки доставки и стоимость логистических решений за счет исключения посредников и контроля на «последней миле».