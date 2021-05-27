Почта России создала компанию в Гонконге
Почта России зарегистрировала дочернюю компанию RP Logistics HK Co., Limited в Гонконге. Она стала второй компанией Почты в Китае после RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd, зарегистрированной в 2019 г. городе Шэньчжэнь.
Офис в Гонконге будет оказывать услуги по доставке грузов из Азии в Россию, страны СНГ и Европы. Ключевые решения в портфеле – авиа- и мультимодальная доставка.
Гонконг – логистический «хаб» Китая, одного из важнейших торговых партнеров России. Доля импортных отправлений из Китая, которые Почта России доставила в 2020 г., составляла 89%, а в первом квартале 2021 г. выросла до 94%. Офис позволит самостоятельно организовывать сбор грузов на территории Гонконга и оптимизировать сроки доставки и стоимость логистических решений за счет исключения посредников и контроля на «последней миле».
«Наша стратегия в международном бизнесе направлена на реализацию транзитного потенциала России и активную интеграцию в глобальные логистические цепочки. Поэтому появление новых офисов на международных рынках – важный шаг, который позволит нам быть ближе к клиентам, снизить стоимость доставки, обеспечить контроль сроков и качества услуг. Юго-Восточная Азия для нас является одним из ключевых направлений, и мы продолжим наращивать бизнес и присутствие в этом регионе», – прокомментировал заместитель генерального директора по международному бизнесу «Почты России» Георгий Аликошвили.