Почта России создала новую дочернюю компанию «Почта Сервис»

В рамках своей стратегии по переходу к холдинговой структуре Почта России учредила новую дочернюю компанию «Почта Сервис». Она отвечает за обслуживание ИТ-инфраструктуры федерального почтового оператора — главным образом, в регионах. Согласно плану, штат сотрудников «Почта Сервис» достигнет 3 600 сотрудников к концу 2021 г., включая переведенных из регионов, других подразделений и нанятых дополнительно.

Почта России управляет одной из крупнейших сетей отделений, каждое из которых подключено к корпоративной сети, компьютеры — к почтовым ИТ-системам. В отделениях установлена различная техника — например, весоизмерительное оборудование, камеры видеонаблюдения, системы доступа, банковские терминалы для оплаты товаров и услуг, контрольно-кассовая техника. Все это нуждается в быстром и качественном обслуживании, так как зачастую в регионах почтовое отделение является единственной точкой, где можно получать востребованные услуги.

Новая компания возьмет на себя эксплуатацию информационных систем и всего конечного оборудования Почты — порядка 900 000 единиц техники. Кроме того, «Почта Сервис» будет обслуживать все ИТ-системы Почты как первая линия технической поддержки, а также осуществлять поддержку бэк-офисных систем. Сейчас обслуживанием ИТ-инфраструктуры Почты России занимаются, в основном, региональные сервисные партнеры, но постепенно весь объем их работ перейдёт в новую дочернюю компанию. Генеральным директором «Почта Сервис» стал Евгений Новиков, ранее занимавший руководящие должности в «Лукойл-Информ», RCNTEC и НИИ «Восход».