+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Почта России стала акционерным обществом

1 октября 2019 года создано акционерное общество «Почта России». Все процедуры проведены в срок согласно федеральному закону № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия „Почта России“, основах деятельности акционерного общества „Почта России“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон о преобразовании Почты России был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. С этого момента была проделана масштабная работа, в которую кроме федерального почтового оператора были вовлечены Правительство Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и другие ведомства.

За прошедший год Почта России провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета, по результатам которых был подготовлен проект передаточного акта. В передаточный акт в том числе включено более 27 тысяч объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центы предприятия, передаваемые создаваемому АО. Впервые в истории ФГУП сформирована привязка недвижимого имущества к земельным участкам.

20 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения, утверждающие передаточный акт и Устав АО «Почта России». В форме акционерного общества со стопроцентным государственным участием Почта России продолжит реализацию своей социальной функции. Более 2/3 отделений почтовой связи располагаются в сельской местности. Рост качества услуг Почты России, расширение их перечня положительно скажется на уровне жизни россиян.

«Я благодарю коллег из Министерства цифрового развития, Росимущества, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, Общественной Палаты и иных ведомств, которые оказывали нам помощь и поддержку на всех этапах подготовки и реализации процедуры реорганизации Почты России. Выполнение огромного плана мероприятий в столь сжатые сроки стала возможной благодаря слаженной работе всех участников процесса, — отмечает генеральный директор АО „Почта России“ Николай Подгузов. — Мы рассчитываем, что изменение правовой формы позволит Почте России стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений. Надеюсь, очень скоро эти перемены заметят и клиенты, и сотрудники компании».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 сентября / Комментарии
Сервис по доставке продуктов iGooods начинает работать в Барнауле

Сервис по доставке продуктов iGooods начинает работать в Барнауле

Крупнейший сервис доставки продуктов в России iGooods выходит в Барнаул. Жители города смогут заказать продукты через сайт и приложение iGooods с 26 сентября из розничной сети «ЛЕНТА», позже станет доступен ассортимент сети гипермаркетов METRO. Заказать продукты можно будет их любого района города.

далее →

26 сентября / Комментарии
Golama запускает доставку из магазинов «Твой Дом» и «Азбука вкуса»

Golama запускает доставку из магазинов «Твой Дом» и «Азбука вкуса»

Приложение расширяет сотрудничество с торговыми сетями: к «МЕТРО», «Лента», «ВкусВилл», «Бахетле» и «Фреш Маркет 77»" добавилась доставка из магазинов крупных ритейлеров «Твой Дом» и «Азбука вкуса».

далее →

25 сентября / Комментарии
Почта России ускорила доставку отправлений в крупные города в среднем на 20%

Почта России ускорила доставку отправлений в крупные города в среднем на 20%

По итогам первого полугодия 2019 года срок доставки почтовых отправлений между крупными городами России с населением более 500 тысяч человек сократился в среднем до трех дней. Скорость доставки выросла в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

далее →

25 сентября / Комментарии
В отделениях «Почта России» появились примерочные

В отделениях «Почта России» появились примерочные

«Почта России» открывает первые примерочные кабины на площадях собственных отделений в Москве. Таким образом, покупателям предоставляется сервис по примерки заказанных вещей.

далее →

24 сентября / Комментарии
Бета ПРО подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Почтой России

Бета ПРО подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Почтой России

Бета ПРО и  оператор российской государственной почтовой сети подписали соглашение о совместоном сотрудничестве, также в создаваемом альянсе приняла участие компания СДТ. Стороны договорились о совместном развитии сервисов по исполнению заказов интернет-магазинов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!