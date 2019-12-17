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Почта России стала лауреатом ежегодной премии «Народная марка – 2019»

Почта России стала лауреатом общенационального голосования в категории «Услуги и сервис» в номинации «Сервис почтовых отправлений» с проектом «Лучший инновационный сервис — безбумажное почтовое отправление. Формирование нового пользовательского опыта в диджитал пространстве на примере электронных заказных писем». Традиционно торжественная церемония награждения победителей прошла в Государственном Кремлевском Дворце.

Одной из ключевых задач, стоящих перед Почтой России, является повышение качества предоставляемых услуг наряду с их расширением. Во многом это стало возможным после запуска комплексной программы по развитию инновационных технологий, которая позволила разработать и запустить на рынок сервис, благодаря которому пользователь получает письма в электронном виде.

Подключение к сервису абсолютно бесплатно и не является обязательным — потребители вправе выбирать, каким способом получать адресованные им документы. Электронная платформа была запущена 4 года назад, и такой формат стал удобным как для отправителя, так и для адресата.

С начала 2019 года количество подключившихся к сервису получателей выросло на 60%: с 1,9 млн до 3 млн пользователей. До недавнего времени отправителями электронных заказных писем могли быть только госорганы и крупные юридические лица. В июле 2019 года такая возможность появилась и у простых граждан.

Развитие электронных заказных писем происходит в рамках глобальной цифровой трансформации компании. Автоматизация основных бизнес-процессов — от офисной работы до курьерских служб — уже достигла в компании внушительного уровня. В планах — дальнейшие разработки в области искусственного интеллекта, которые включены в обновленную стратегию развития Почты России.

«Почта России постоянно развивает, модернизирует, совершенствует и работает над качеством предоставляемых продуктов и услуг. Компания делает ставку на глобальную цифровизацию отрасли, которая позволяет стать ближе к нашим клиентам. А победа в национальной премии — еще одно доказательство правильности заданного нами курса», — отметил заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Национальная премия «Марка № 1 в России» проводится ежегодно с 1998 года и является одной из самых престижных на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей. Основной особенностью премии является тот факт, что лауреатов выбирают именно потребители услуг.

Автор: Анна
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