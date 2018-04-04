«Почта России» ставит новый рекорд по обработке международных посылок

Объем международных посылок, обработанных «Почтой России» в марте, впервые превысил традиционно пиковые значения ноября и декабря, пишет «Коммерсантъ». В марте 2018 г. «Почта России» обработала 38 млн международных почтовых отправлений.

В ноябре-декабре ФГУП обработал 26 млн и 30 млн международных посылок соответственно.

В первом квартале этого года «Почта России», по предварительным данным, обработала на 35% больше международных почтовых отправлений с товарными вложениями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 95,7 млн и 70,9 млн соответственно, рассказали изданию в пресс-службе ФГУПа. Из них 93,9 млн отправлений являются входящими и только около 900 тыс. — исходящими. Остальное приходится на транзит.

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов прогнозирует рост входящих в Россию объемов международных отправлений на протяжении всего года. Одним из факторов роста в компании называют развитие интернет-магазинов, маркетплейсов, а также появление новых игроков на рынке онлайн-торговли Joom и Pandao.

При этом, по мнению партнера Data Insight Бориса Овчинникова, рост международного трафика на 35% — это не так много: в первом полугодии 2017 г. объем вырос примерно на 50% относительно первой половины 2016 г. Он указал на то, что во втором полугодии прошлого года рост потока международных отправлений у «Почты России» резко замедлился.

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, интернет-торговля отъедает долю у офлайна, на рынке появляется все больше новых игроков, в первую очередь это китайские маркетплейсы и те, кто работает с Китаем.