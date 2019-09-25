Почта России ускорила доставку отправлений в крупные города в среднем на 20%
По итогам первого полугодия 2019 года срок доставки почтовых отправлений между крупными городами России с населением более 500 тысяч человек сократился в среднем до трех дней. Скорость доставки выросла в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Увеличение скорости и качества доставки — один из ключевых элементов стратегии Почты России. В 2019 году срок доставки почтовых отправлений между городами с населением более 500 тысяч человек сократился в среднем до 3.0 дней, тогда как в первом полугодии 2018 года этот срок составлял в среднем 3.8 дня. Благодаря усовершенствованию логистической системы Почта России уже сегодня доставляет посылки внутри Москвы и Санкт-Петербурга на следующий день.
Большую роль в ускорении процесса доставки сыграл запуск в первом квартале 2019 сортировочного центра «Внуково-2». Для Почты России проект стал стратегически важным шагом, направленным на реализацию логистического потенциала компании и создание опорной инфраструктуры для рынка электронной коммерции, а также для ежедневной обработки более миллиона посылок и писем для жителей Московского региона.
Сокращение сроков доставки стало возможным в том числе благодаря введению новых маршрутов, автоматизации производственных процессов, обновлению транспортного парка. В 2018 году Почта России закупила 107 почтово-багажных вагонов, а в 2019 году вагонный парк пополнится еще 70 единицами. В ближайшее время компанией будет закуплено более 2000 новых автомобилей для доставки почтовых отправлений на сумму более 3,2 млрд рублей.
«Скорость доставки является одним из главных конкурентных преимуществ на рынке, поэтому мы ведем планомерную работу по развитию наших логистических мощностей. Она включает в себя создание новых сортировочных центров, цифровизацию бизнес—процессов. Все эти меры помогают увеличить эффективность сервиса и добиться того, чтобы наши клиенты могли получать отправления в кратчайшие сроки», — прокомментировал заместитель генерального директора Почты России по логистике Игорь Чебунин.