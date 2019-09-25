Почта России ускорила доставку отправлений в крупные города в среднем на 20%

По итогам первого полугодия 2019 года срок доставки почтовых отправлений между крупными городами России с населением более 500 тысяч человек сократился в среднем до трех дней. Скорость доставки выросла в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение скорости и качества доставки — один из ключевых элементов стратегии Почты России. В 2019 году срок доставки почтовых отправлений между городами с населением более 500 тысяч человек сократился в среднем до 3.0 дней, тогда как в первом полугодии 2018 года этот срок составлял в среднем 3.8 дня. Благодаря усовершенствованию логистической системы Почта России уже сегодня доставляет посылки внутри Москвы и Санкт-Петербурга на следующий день.

Большую роль в ускорении процесса доставки сыграл запуск в первом квартале 2019 сортировочного центра «Внуково-2». Для Почты России проект стал стратегически важным шагом, направленным на реализацию логистического потенциала компании и создание опорной инфраструктуры для рынка электронной коммерции, а также для ежедневной обработки более миллиона посылок и писем для жителей Московского региона.

Сокращение сроков доставки стало возможным в том числе благодаря введению новых маршрутов, автоматизации производственных процессов, обновлению транспортного парка. В 2018 году Почта России закупила 107 почтово-багажных вагонов, а в 2019 году вагонный парк пополнится еще 70 единицами. В ближайшее время компанией будет закуплено более 2000 новых автомобилей для доставки почтовых отправлений на сумму более 3,2 млрд рублей.