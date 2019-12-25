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Почта России установила рекорд на высоте 337 метров Останкинской телебашни

Почта России на высоте: 24 декабря 2019 года на Останкинской телебашне был зафиксирован рекорд «Самое высокое расположение почтового ящика в России над уровнем земли», который был занесен в Книгу рекордов России.

Торжественная церемония вручения сертификата о регистрации прошла при участии заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олега Войтенко, заместителя генерального директора Почты России по маркетингу и корпоративным коммуникациям Рубена Оганесова и директора Останкинской телебашни Дмитрия Назарова.

Впервые за более чем полувековую историю Останкинской телебашни жители и гости столицы смогут не только полюбоваться видом с высоты птичьего полета, но и поделиться своими впечатлениями с помощью почтовой открытки.

Отправить карточку прямо с неба стало возможным благодаря совместному проекту Почты России и Российской телевизионной и радиовещательной сети. Рекорд был установлен в первый день акции и зафиксирован экспертом Книги рекордов России.

«Пользователями услуг почтовой связи являются жители почти всей планеты. Ежедневно отделения Почты России посещают несколько миллионов человек. Среди них десятки тысяч посткроссеров — людей, увлекающихся обменом бумажными открытками», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Войтенко.

Теперь все гости Останкинской телебашни смогут отправить открытку в любую точку земного шара. Найти адрес и правильно написать его посетителям помогали сотрудники Почты России.

«Почтовый ящик — символ сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, РТРС и Почты России в цифровизации страны. Это наш подарок, который мы делаем жителям и гостям столицы к Новому году. Мы меняемся, чтобы быть ближе ко всем нашим клиентам!» — заметил заместитель генерального директора Почты России по маркетингу и корпоративным коммуникациям Рубен Оганесов.

Совместный проект «Отправь открытку с высоты птичьего полета» призван объединить людей в преддверии новогодних праздников, которые традиционно считаются семейными, и напомнить о замечательной традиции отправлять красивые открытки, заполненные вручную, своим родным и близким людям.

Автор: Анна
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