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«Почта России» установит почтовые терминалы в многоквартирных домах

«Почта России» планирует установить автоматизированные почтовые терминалы для выдачи почтовых отправлений в многоквартирных домах, что позволит получать в домашний «почтовый ящик» не только письма, но и посылки. Такое решение входит в актуализированную стратегию развития компании на 2020−2030 годы, сообщает РБК со ссылкой на ее гендиректора Максима Акимова.

Речь идет о мини-постаматах, которые одновременно будут выполнять функции и почтового ящика, и постамата. «Почта России» может начать пилотировать это решение уже в этом году, допустил топ-менеджер.

«Чем сейчас завален почтовый ящик? Макулатурой, рекламой. Во-первых, надо отрегламентировать доступ к этому почтовому ящику, чтобы вы там не находили то, что вам не нужно. Во-вторых, никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе условно бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микро-постомате».

Максим Акимов, гендиректор «Почты России»

Акимов рассказал, что в начале года «Почта России» вместе с фондом «Сколково» запустили второй акселератор с призовым фондом в 2,5 млн руб. В середине мая организации объявили, что в акселерационную программу попали девять проектов, в том числе «Постамат Sigfbox» — постамат нового поколения, который «не требует подключения к электропитанию и интернету, работает автономно, что позволяет устанавливать его практически в любом месте».

Кроме того, компания намерена изменить формат управления на холдинговый по примеру Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post. Холдинговая модель позволит получать партнеров, самостоятельно привлекать финансирование, оперативно создавать продукты, тестировать гипотезы и выводить их на рынок. Так, «дочками» компании будут Почта-банк, совместное предприятие с ВТБ «Национальные логистические технологии» и разработчик цифровых сервисов «ПочтаТех». В ближайшее время планируется создание компании для развития ритейла.

Ранее стало известно, что «Почта России» планирует продавать алкогольные напитки через интернет. Пилотный проект планируется реализовать уже с июня по декабрь 2021 года в двух регионах — Московской области и Республике Мордовия.

Автор: Анна
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