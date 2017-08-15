«Почта России» увеличила чистый убыток в 1,9 раза

Чистый убыток «Почты России» по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличился в 1,9 раза и составил 5,453 миллиарда рублей против 2,929 миллиарда рублей за аналогичный период 2016 года, говорится в отчёте почтового оператора.

Увеличение убытка в отчетном периоде связано с сезонными колебаниями деловой активности, ростом фонда оплаты труда на четыре миллиарда рублей, поясняет пресс-служба компании.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в первом полугодии 2017 года увеличилась на 6,1% и составила 80,848 миллиарда рублей. В частности, доходы от почтового бизнеса выросли на 4%, до 36,4 миллиарда рублей, выручка от посылочного бизнеса возросла на 9%, до 18,5 миллиарда рублей. Объем выручки предприятия в сегменте финансового бизнеса увеличился на 6% и составил 24,6 миллиарда рублей. Также был получен инфраструктурный платеж от Почта Банка в размере 1,3 миллиарда рублей (с учетом НДС).

Рост выручки «Почта России» объясняет повышением эффективности деятельности и среднемесячной выработки на одного работника на 6% (до 42,2 тысячи рублей в месяц), в том числе за счет увеличения объемов входящих международных почтовых отправлений.

Так, по итогам первого полугодия 2017 года, оператор обработал 147,4 миллиона международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Валовая прибыль за отчетный период составила 398,067 миллиона рублей, снизившись в 7,7 раза. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2017 года увеличились в 1,4 раза по сравнению с началом года — до 52,675 миллиарда рублей, краткосрочные — снизились в 1,6 раза, до 115,578 миллиарда рублей.