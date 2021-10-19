Почта России увеличивает объемы транзита из Японии в Европу

Почта России расширяет географию доставки транзитных почтовых отправлений в Европу. Теперь оператор будет доставлять почту из Японии в 20 стран Европейского союза. В числе 7 новых стран доставки — Греция (Афины), Болгария (София), Словения (Любляна), Словакия (Братислава), Хорватия (Загреб), Северная Македония (Скопье) и Эстония (Таллин).

В среднем перевозка отправлений из Владивостока до Москвы занимает 8-9 дней и еще от 1 до 5 дней — доставка до пункта назначения в Европе. Из города Кавасаки в Японии отправления едут морем до Владивостока, после чего Почта России транспортирует их поездом в Москву. Из Москвы через Ригу Почта России доставляет посылки и письма в крупнейшие города европейских стран автотранспортом.

«Интеграция операционных решений Почты России в глобальные логистические цепочки позволяет не только увеличивать выручку по транзитному направлению бизнеса, но и предлагать практически безальтернативное и надежное решение даже во время ограничений. За время сотрудничества с Почтой Японии мы доставили в Европу порядка 680 тонн отправлений», — поделился заместитель генерального директора по международному бизнесу Почты России Георгий Аликошвили.

Почта России запустила транзит из Японии в Европу в 2018 г. Изначально оператор доставлял почту в 13 стран: Италию (Милан), Швейцарию (Цюрих), Польшу (Варшава), Бельгию (Брюссель), Норвегию (Осло), Австрию (Вена), Румынию (Бухарест), Финляндию (Хельсинки), Венгрию (Будапешт), Чехию (Прага), Данию (Копенгаген), Латвию (Рига) и Литву (Вильнюс). Сегодня на Почту России приходится свыше 25% всех розничных экспортных отправлений и 90% всех доставок экспортеров в дальнее зарубежье.

Значительная часть экспортеров — это малый и средний бизнес (МСП), например, русские промыслы, молодые «мейкеры» из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви. Количество МСП в экспорте Почты с каждым годом растет. По итогам первого полугодия 2021 г. объём экспортных отправлений от МСП вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.