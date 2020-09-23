«Почта России» увидела отрицательную динамику онлайн-ритейла

Внутренний рынок онлайн-торговли в сентябре впервые с весны показал отрицательную динамику к сопоставимому периоду прошлого года. Это в первую очередь связано с восстановлением офлайн-торговли и возвращением потребителей к привычным способам покупок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Почты России».

При этом падение с 7 по 13 сентября было минимальным — 1%, а к предыдущей неделе индекс снизился на 5%. Динамика обусловлена также окончанием высокого сезона летних отпусков, считают авторы отчета. Оценки «Почты России» основаны на собственной статистике компании, то есть на заказах, которые доставляются ее силами.

Однако большинство опрошенных онлайн-ритейлеров не наблюдают отрицательной динамики торговли. В этот период на Wildberries было совершено на 110% заказов больше, продажи товаров в натуральном выражении выросли на 179%, говорят в компании. На goods.ru в целом в 2020 году число заказов выросло почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на начало сентября рост год к году сопоставим. В «AliExpress Россия» также говорят об «устойчивом положительном тренде» в продажах.

Партнер Data Insight Борис Овчинников не видит никаких признаков резкого замедления роста в сентябре. В значительной степени рост обеспечивают Wildberries и Ozon, но даже по остальному рынку прибавка составляет примерно 30−40%, уверен он, отмечая, что Ассоциация компаний интернет-торговли подсчитала, что в первом полугодии доля e-commerce в общем обороте розницы в России впервые оказалась двузначной и составила 10,9%. Оборот рынка за этот период составил 1,65 трлн руб.— это сопоставимо с объемом всего 2018 года и на 400 млрд руб. меньше, чем за весь 2019 год.

Рынок в основном растет за счет собственной доставки магазинов и за счет курьерских компаний и сетей пунктов выдачи заказов, конкурирующих с «Почтой России». По данным Data Insight, в 2019 году на рынке логистики для интернет-магазинов количество посылок, обработанных «Почтой России», выросло на 6% год к году. В то же время доставки от логистических служб и собственных служб доставки магазинов (кроме Wildberries) выросли на 18% и 22% соответственно, у Wildberries, крупнейшего игрока рынка, показатель числа доставок удвоился.