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Почта России вдвое сократила контрольные сроки доставки посылок по стране

В преддверии высокого сезона и к старту сезонных распродаж в интернет магазинах Почта России существенно сокращает сроки доставки. С 15 ноября время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней.

Сокращение контрольных сроков затронет все города с населением свыше 100 тысяч человек, включая полумиллионники и миллионники.

Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тыс. человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней. В частности, это коснется отправлений, адресованных в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфу, Казань, Челябинск или отправленных из этих городов. Вдвое быстрее — через день после заказа — посылки будут приходить и в ряд городов с населением более 500 тысяч человек: в Набережные Челны, Тольятти, Новокузнецк и т.д.

Через день после совершения заказа россияне будут получать посылки, отправленные Почтой России из Москвы в Воронеж или, например, из Ярославля в Казань, Волгоград, Краснодар, Уфу, Самару. Также через день адресаты будут получать заказы, отправленные из Москвы в ряд крупнейших городов Московской области, в частности, в Балашиху, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи и т.д.

Внутри городов федерального значения, на территории административных центров субъектов Российской Федерации Почта России будет доставлять посылки на следующий день.

Всего сроки доставки изменятся по 7800 направлениям. Это первое столь масштабное сокращение контрольных сроков с 2016 года.

«Почта России проводит комплексную работу по развитию логистической системы, оптимизации процессов и модернизации инфраструктуры. Заявленные Почтой России сроки соответствуют лучшим предложениям на рынке. Этого удалось добиться за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, пересмотра схемы маршрутов, сокращения сроков сортировки почтовых отправлений на каждом этапе. Мы уверены, что предпринимаемые меры позволят онлайн-ритейлу нарастить объемы в высокий сезон, а покупателям в полной мере получить удовольствие от предновогоднего интернет-шоппинга», — отметил первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

Автор: Анна
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