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«Почта России» вернулась к идее собственной авиации

«Почта России» вернулась к планам по созданию собственного авиаперевозчика. Для этого уже заключен контракт с консалтинговой компанией SBS Consulting ценой 48 млн руб. на разработку предложений, сообщает «Коммерсант».

Так, к 1 сентября для «Почты России» проанализируют рынок авиационных грузоперевозок в России и за рубежом, сравнят отечественные и иностранные грузовые самолеты и разработают финансово- экономическое обоснование создания авиакомпании.

«Почта России» вынашивает идею создать авиакомпанию еще с 2017 года, она будет комплектоваться преимущественно отечественными судами, но в краткосрочной перспективе рассматривается использование и иностранных. У компании уже есть небольшой парк самолетов, но его обслуживает сторонний эксплуатант.

«Собственная авиакомпания в противовес партнерству с эксплуатантом в теории способна повысить контроль над авиационной логистикой, а именно скоростью и точностью доставки. Однако есть удаленные регионы, где эксплуатация собственных бортов экономически нецелесообразна. Это мы и хотим детально проанализировать», — сообщается в пресс-релизе «Почты России».

В 2018 году «Почта России» обработала 345 млн международных отправлений, а по итогам 2019 года не отчитывалась о количестве, но сообщала о росте на 9% их тоннажа — до 60 тыс. тонн. На мировом авиарынке сейчас наблюдается масштабный кризис, связанный с остановкой пассажирских рейсов из-за пандемии. Пострадал и грузовой рынок, значительную часть которого обслуживали багажные отсеки пассажирских самолетов.

В целом для почтовых компаний или созданных на их основе логистических операторов нормально владеть собственным парком, поясняет аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова. Сейчас удачное время нарастить парк, полагает она, поскольку пассажирские компании отказываются от контрактов на воздушные суда или сдвигают их, что позволяет ожидать уступок от производителей.

Автор: Анна
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