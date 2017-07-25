Почта России внедряет единую CRM-систему для работы с юридическими лицами

«Почта России» сообщила о реализации масштабного проекта по внедрению единой системы управления взаимоотношениями с клиентами-юридическими лицами по всем бизнес-блокам во всех регионах страны.

Речь идёт о запуске автоматической системы по управлению продажами и обслуживанием клиентов-юридических лиц на почтовые, посылочные и финансовые услуги, в том числе экспресс-доставку, директ-мейл, отправку письменной корреспонденции и счетов, а так же подписку.

В рамках проекта каждый филиал предприятия получит доступ к централизованной базе данных клиентов и сможет работать в единых форматах взаимодействия с ними — начиная от проявленного интереса клиента к услугам компании, заканчивая сервисным обслуживанием.

Программное обеспечение системы адаптировала компания «АйТи» на основе платформы Terrasoft bpm’online. Сообщается, что эта платформа отличается простотой и удобством использования и имеет опыт мировых практик управления бизнес-процессами.

Эффект внедрения нового инструмента должен позволить «Почте России» сделать качественный рост в обслуживании клиентов — юридических лиц, а также сформировать устойчивую почву для развития бизнеса и роста продаж всех блоков предприятия.

Отмечается, что предварительные подготовительные работы по проекту осуществлялись в прошлом году. Завершить внедрение системы планируется до конца текущего года.