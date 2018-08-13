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«Почта России» вошла в мировой топ-5 по качеству экспресс-доставки

«Почта России» впервые вошла в пятерку компаний по качеству международной экспресс-доставки EMS. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании PwC.

Во втором квартале 2018 года «Почта России» заняла четвертое место по качеству экспресс-доставки. В 2017 году компания была на шестом месте, в 2015 году — на 81-м месте, в 2012 году — на 141-м месте.

По итогам второго квартала 2018 года «Почта России» по качеству доставки уступает только оператором Сингапура, Грузии и Бутана. США в рейтинге на 55-м месте, Великобритания — на 66-м, Франция — на 84-м, Германия — на 108-м.

Авторы исследования принимают в учет такие показатели, как доставка импортных посылок в срок, быстрая передача данных о статусах посылок, качество ответов на запросы других операторов и показатели роста экспорта. К дополнительным — качество переданных данных о статусах посылок, сроки транспортировки и экспорта, сроки прохождения таможенного досмотра.

Эксперты подтверждают рост качества услуг EMS, но обращают внимание, что «Почта России» до сих пор уступает другим операторам по клиентскому сервису — ниже 90%. Тогда как у восьми из десяти лучших участников показатель клиентского сервиса выше 90%, а у четырех — выше 95%.

По собственным данным, в 2017 году «Почта России» обработала около 2,2 млн импортных и экспортных международных экспресс-отправлений EMS — на 19% больше, чем в 2016 году.

Автор: Анна
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