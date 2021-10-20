Почта России вошла в топ-20 лучших почтовых операторов мира

Почта России заняла 20-е место в рейтинге 168 почтовых операторов мира, который опубликовал Всемирный почтовый союз (ВПС). Компания вошла в категорию «Почтовых чемпионов». В нее ВПС включает 20 лучших игроков мировой почтовой отрасли с выдающимися результатами работы.

В основе рейтинга — интегрированный индекс почтового развития (2IPD). Аналитики ВПС рассчитывают его по четырем параметрам. Это надежность (скорость и предсказуемость доставки), масштаб сети (количество международных партнеров и величина международного обмена), востребованность (спрос на услуги компании по сравнению с лучшими игроками отрасли и количество отделений на душу населения) и устойчивость (умение приспосабливаться к изменениям). Эти критерии позволяют всесторонне оценить бизнес компаний с точки зрения операционного управления, стратегии развития и социальной значимости.

Почта России набрала 63,6 балла в рейтинге из 100 возможных. Первые пять мест заняли почты Швейцарии (100 баллов), Германии (93 балла), Австрии (91 балл), Японии (90 баллов) и Франции (88,4 баллов). По итогам 2020 г. Почта доставила своим клиентам 1,3 млрд писем и 225 млн международных посылок и мелких пакетов. При этом сохранность доставки составила 99,99%, а средний срок доставки — 3,3 дня. Партнерская сеть Почты за рубежом охватывает 192 страны: компания сотрудничает с почтовыми операторами из всех государств-членов ВПС.

Всемирный почтовый союз — межгосударственная организация, которая объединяет почти все страны мира. ВПС устанавливает тарифы для международной почтовой связи, регулирует международный почтовый обмен и содействует сотрудничеству между государствами-членами союза.