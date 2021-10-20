+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Почта России вошла в топ-20 лучших почтовых операторов мира

Почта России заняла 20-е место в рейтинге 168 почтовых операторов мира, который опубликовал Всемирный почтовый союз (ВПС). Компания вошла в категорию «Почтовых чемпионов». В нее ВПС включает 20 лучших игроков мировой почтовой отрасли с выдающимися результатами работы.

В основе рейтинга — интегрированный индекс почтового развития (2IPD). Аналитики ВПС рассчитывают его по четырем параметрам. Это надежность (скорость и предсказуемость доставки), масштаб сети (количество международных партнеров и величина международного обмена), востребованность (спрос на услуги компании по сравнению с лучшими игроками отрасли и количество отделений на душу населения) и устойчивость (умение приспосабливаться к изменениям). Эти критерии позволяют всесторонне оценить бизнес компаний с точки зрения операционного управления, стратегии развития и социальной значимости.

Почта России набрала 63,6 балла в рейтинге из 100 возможных. Первые пять мест заняли почты Швейцарии (100 баллов), Германии (93 балла), Австрии (91 балл), Японии (90 баллов) и Франции (88,4 баллов). По итогам 2020 г. Почта доставила своим клиентам 1,3 млрд писем и 225 млн международных посылок и мелких пакетов. При этом сохранность доставки составила 99,99%, а средний срок доставки — 3,3 дня. Партнерская сеть Почты за рубежом охватывает 192 страны: компания сотрудничает с почтовыми операторами из всех государств-членов ВПС.

Всемирный почтовый союз — межгосударственная организация, которая объединяет почти все страны мира. ВПС устанавливает тарифы для международной почтовой связи, регулирует международный почтовый обмен и содействует сотрудничеству между государствами-членами союза.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 октября / Комментарии
Почта России увеличивает объемы транзита из Японии в Европу

Почта России увеличивает объемы транзита из Японии в Европу

Почта России расширяет географию доставки транзитных почтовых отправлений в Европу. Теперь оператор будет доставлять почту из Японии в 20 стран Европейского союза.

далее →

19 октября / Комментарии
ВсеИнструменты.ру открыл в Подмосковье склад на 188 000 кв. м

ВсеИнструменты.ру открыл в Подмосковье склад на 188 000 кв. м

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру открыл один из крупнейших распределительных центров в России на территории индустриального парка «PNK Парк Домодедово 1». Площадь складских помещений нового объекта ВсеИнструменты.ру составляет 188 000 кв. м.

далее →

18 октября / Комментарии
Яндекс.Еда стала открывать зоны отдыха для курьеров

Яндекс.Еда стала открывать зоны отдыха для курьеров

Яндекс.Еда теперь будет создавать зоны отдыха для курьеров — и первая из них уже заработала на территории Черёмушкинского рынка. Эта зона открыта для всех курьеров, а не только тех, кто сотрудничает с сервисом.

далее →

18 октября / Комментарии
Объемы перевозок сборных грузов Почтой России выросли более чем в два раза

Объемы перевозок сборных грузов Почтой России выросли более чем в два раза

За первое полугодие 2021 г. Почта России перевезла на 126% больше сборных грузов, чем за аналогичный прошлого года. В декабре 2020 г. компания увеличила максимальный вес и объём одного отправления для отправителей сборных грузов, ввела новую тарифную линейку и расширила географию приема товаров с 65 до 85 населенных пунктов.  

далее →

18 октября / Комментарии
Онлайн-ритейлеры сообщили о нехватке курьеров и сборщиков

Онлайн-ритейлеры сообщили о нехватке курьеров и сборщиков

Онлайн-ритейлеры сообщили о нехватке сборщиков и автокурьеров. Причины дефицита кадров — сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента и отток мигрантов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!