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Почта России впервые запускает дистанционную продажу продуктов питания

Почта России впервые запускает дистанционную продажу и доставку россиянам продуктов питания через специальный каталог торговой площадки «Почта Маркет». Он представлен во всех 876 отделениях почтовой связи Тверской области, где реализуется пилотный проект.

В дополнительный продуктовый каталог включены различные варианты сухих пайков — индивидуальных рационов питания, предназначенных в первую очередь для любителей активного отдыха, туристов, дальнобойщиков. Продуктовые наборы могут стать оригинальным подарком мужчинам на 23 февраля или день рождения.

Сухие пайки произведены в России с учетом климатических условий и современных требований. В основу продуктового набора входят консервы, галеты, повидло, тонизирующие напитки, разогреватель, водо-ветроустойчивые спички, средство для обеззараживания воды. Вес и объем продуктов, а также содержание белков, жиров и углеводов сбалансированы в каждом виде сухого пайка.

По итогам реализации пилотных продаж будет принято решение о расширении ассортимента и расширении географии продаж на другие регионы страны.

Всего на сайте market.pochta.ru представлены более 100 тыс. товаров, в основном печатном каталоге «Почтамаркет», который размещен во всех 42 тысячах почтовых отделениях — около 100 наименований.

Автор: Анна
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