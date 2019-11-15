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Почта России вступила в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ)

С целью укрепления позиций компании в сфере e-commerce и дальнейшего развитии данного направления, Почта России вступила в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Наравне с масштабными проектами по развитию цифровой и логистической инфраструктуры, вступление в АКИТ стало для Почты России очередным важным шагом на пути к реализации амбициозных планов компании на рынке электронной коммерции. О вступлении Почты России в Ассоциацию стороны заявили на площадке Сколково в ходе New Retail forum — 2019.

В настоящее время АКИТ объединяет 48 крупнейших российских и международных компаний. Они формируют более 50% объема российского рынка интернет-торговли и входят в ТОП 100 интернет-магазинов России. Главными задачами Ассоциации являются установление в стране справедливых принципов конкуренции и укрепление позиций добросовестных участников рынка e-commerce.

АКИТ является соавтором доклада о развитии цифровой торговли в ЕАЭС, проекта Стратегии развития электронной торговли в РФ до 2025 года, а для торговой отрасли был реализован ряд важных законодательных инициатив, таких как право применять 0% НДС при B2C экспорте через российские интернет — магазины или возможность использовать одну онлайн-кассу на весь курьерский парк организации.

«На протяжении последних нескольких лет мы проводили большую работу для того, чтобы стать на рынке логистических услуг ключевым игроком. Мы значительно улучшили наши технологические платформы и сервисы, стали намного ближе к клиенту. Сотрудничество с АКИТ позволит компании укрепить свое лидерство в качестве ведущего провайдера логистических услуг для онлайн-ритейла», — отметил первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

«У Ассоциации и Почты России много общих интересов. Одна из наших главных задач сделать так, чтобы в интернете клиенты по всей России могли легко и максимально удобно приобрести как можно больше товарных категорий. Совместно мы будем развивать услуги быстрой доставки, легкого возврата заказа, а также планируем работать над снятием барьеров для покупателей при дистанционном выборе товаров в интернете», — прокомментировал президент АКИТ Артём Соколов.

Автор: Анна
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