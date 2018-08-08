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«Почта России» выдаст заказы из интернет-магазинов без паспорта

Клиенты Почты России по всей стране теперь могут получать свои заказы из интернет-магазинов, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше 1 минуты, сообщают в пресс-службе компании.

Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт.

После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки потребителю необходимо просто назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.

«Клиенту больше не нужно переживать, что он оставил дома паспорт и не может зайти за отправлением по дороге с работы. Ему также больше не нужно тратить время на заполнение извещений. Отследили свое отправление в мобильном приложении Почты России, получили push-уведомление о его поступлении в отделение, пришли, показали трек-номер, назвали код из SMS или push-уведомления в нашем мобильном приложении и забрали свое отправление», — рассказывает заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Сама регистрация занимает всего несколько минут, но позволяет сократить в 5 раз время выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.

Автор: Анна
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