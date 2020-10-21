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Почта России выделяет финтех в отдельное направление бизнеса

Почта России займется развитием финансовых технологий и выделит их в отдельное направление бизнеса, которое возглавит Алена Бочарова.

Новый блок будет отвечать за развитие финансовых технологий внутри компании и создание финансовых продуктов и сервисов для клиентов Почты, выстраивать отношения с финансовыми партнерами, в первую очередь, с Почта Банком, управлять эффективностью бизнес-модели финтех-направления, а также займется снижением времени разработки продуктов.

До прихода в Почту Алена Бочарова руководила дирекцией по развитию розничных продуктов Промсвязьбанка. С 2013 по 2018 годы работала на руководящих должностях в Альфа-Банке, где занималась разработкой розничных цифровых продуктов. С 2010 по 2012 год она была коммерческим директором сервиса Яндекс.Деньги.

«Благодаря эффективной и профессиональной команде в Почте России уже сегодня финтех развивается в разных областях бизнеса. Я вижу, что централизованная стратегия, объединение опыта и усилий поможет нам достичь еще большего эффекта и по масштабу внедрения инноваций, и по скорости создания новых продуктов и сервисов, которых ждут наши клиенты и партнеры», — комментирует Алена Бочарова.

Финансовые услуги занимают третье место в структуре доходов Почты России. В 2019 году россияне оплатили через Почту России счетов на общую сумму более 358 млрд руб. Объем почтовых переводов денежных средств в 2019 году составил 46,2 млн шт.

Автор: Анна
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