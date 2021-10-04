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«Почта России» запланировала провести IPO в 2023 году

В компании «Почта России» запланировали провести публичное размещение акций компании в 2023 году. Это позволит привлечь дополнительную капитализацию и не просить у государства 500 млрд руб. на погашение долговых обязательств, сообщают «Ведомости».

В стратегии развития «Почта России» говорится, что проведение дополнительной капитализации позволит компании выплатить государству дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 году. Иначе при переходе на государственное содержание у компании упадет выручка и она будет балансировать на грани безубыточности, а в 2024 году при полном отсутствии инвестиций в развитие у «Почты России» появится высокий риск дефолта по обязательствам. Для сохранения финансовой стабильности, сети отделений, работников и их зарплат государству потребуется дотировать компанию на 500 млрд руб.

Член комитета по стратегическому планированию АО «Почта России» Александр Хинштейн подтвердил факт обсуждения планов IPO компании. По его словам, необходимость дотирования со стороны государства в одном из сценариев развития может быть обусловлена значительными затратами на обновление инфраструктуры компании.

Инвестиционный менеджер «Открытие инвестиций» Тимур Нигматуллин считает, что вероятность дефолта «Почты России» практически соответствует вероятности дефолта РФ. «Почта» является стопроцентной госкомпанией и, соответственно, по сути она имеет суверенные риски. По его словам, компании вряд ли потребуется господдержка в размере 500 млрд руб. Однако, если она получит доступ к рынкам, проведет IPO, то вполне может стать прибыльной и, соответственно, начнёт платить дивиденды.

Автор: Анна
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