+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Почта России запускает бонусную программу

Теперь при оформлении и оплате посылок на сайте или в мобильном приложении Почты клиенты будут получать бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты следующих отправок. До начала июня программа будет работать в тестовом режиме для жителей макрорегионов Волга и Северный Кавказ. В дальнейшем список услуг для начисления бонусов расширится, и к программе подключится вся Россия.

Бонусная программа доступна для физических лиц и распространяется на отправку посылок в почтовые отделения. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт пользователя в личном кабинете на сайте pochta.ru и в мобильном приложении после приёма оплаченной посылки в отделении. 1 бонус равен 1 рублю. Бонусами можно частично оплатить следующую отправку, оформленную онлайн.

«Отправка посылок — популярная услуга Почты России, и поэтому мы решили начать развитие бонусной программы именно с неё. Ежемесячно число посылок, оформленных и оплаченных нашими клиентами онлайн, растёт в среднем на 15%», — отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин. «Особенно полезна бонусная программа будет для тех, кто отправляет много посылок — это позволит им сэкономить значительные суммы на доставке отправлений».

В макрорегион Волга входят Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская и Нижегородская области, а также республики Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Чувашская. Северо-Кавказский регион включает в себя Ставропольский край, Астраханскую область и республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Чечня и Северная Осетия (Алания).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 января / Комментарии
«Ситилинк» откроет распределительный центр в Санкт-Петербурге

«Ситилинк» откроет распределительный центр в Санкт-Петербурге

Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» начала подготовку к открытию в течение года распределительного центра по адресу: г. Санкт-Петербурге, Пулковское шоссе, д.43, корп.2, лит.А. Площадь помещения составляет 22,3 тыс. кв. м., что позволит хранить более 50 000 SKU.

далее →

18 января / Комментарии
AliExpress Россия запускает экспресс-выдачу заказов

AliExpress Россия запускает экспресс-выдачу заказов

AliExpress ввел функцию «забрать в магазине» для российских продавцов AliExpress. Покупатель сможет оперативно проверить статус заказа и получить покупку в удобном магазине продавца через несколько часов после заказа.

далее →

15 января / Комментарии
Ozon Express покрыл доставкой за час всю Москву

Ozon Express покрыл доставкой за час всю Москву

Сервис Ozon Express теперь доставляет продукты и другие товары за час по всей Москве — в декабре 2020 года быстрая доставка заработала еще в 11 районах столицы. За прошлый год у сервиса появилось 7 новых дарксторов, а в 2021 планируется выход за пределы столичного региона.

далее →

15 января / Комментарии
Яндекс.Еда запустила экспресс-доставку из гипермаркета METRO

Яндекс.Еда запустила экспресс-доставку из гипермаркета METRO

Яндекс.Еда запускает экспресс-доставку из гипермаркетов по всей России с максимальным сроком доставки в 1,5-2 часа. Первым партнером стала сеть гипермаркетов METRO. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал генеральный директор группы компаний “Яндекс.Такси” Даниил Шулейко. 

далее →

12 января / Комментарии
«Связной» запустил выдачу заказов «Детского мира»

«Связной» запустил выдачу заказов «Детского мира»

«Детский мир» объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим технологичным ритейлером «Связной». Cотрудничество обеспечивает компания ООО «ДРХ-Сервис», логистический интегратор компании «Связной».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!