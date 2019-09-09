«Почта России» запускает маркетплейс с японскими товарами

«Почта России» открывает торговую онлайн-площадку вместе с японской компанией Itsumo, сообщает РБК. Маркетплейс планируется запустить в ноябре этого года.

Рекламой и продвижением японских товаров займется «Почта России», организация также возьмет на себя доставку заказов, отправленных из Японии международной почтой.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с японским маркетплейсом Itsumo, которое предполагает как поставку российских товаров в Японию, так и японских на российский рынок. Мы здесь будем выступать логистическим провайдером», — заявил Подгузов.

Он отметил, что в первую очередь корпорация нацелена на развитие сети почтовых отделений и усиление своих логистических и провозных способностей. «Все это достаточно актуально для Дальнего Востока, где логистика, конечно, непростая и в значительной степени базируется на инфраструктуре «Почты России», — добавил он.

О том, что «Почта России» планирует создать маркетплейс с иностранным партнером, стало известно в марте. В компании отмечали, что международный бизнес является одним из приоритетных направлений ее деятельности и был выделен в отдельный блок.

Компания Itsumo в июле 2018 года стала первым партнером Amazon в Японии. Сейчас она обеспечивает полную поддержку сайта Amazon и предоставляет свои услуги в Европе, Азии и США/