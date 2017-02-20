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«Почта России» запускает программу «Почта без очередей» для юридических лиц

«Почта России» 17 февраля представила комплексную программу «Почта без очередей», которая предусматривает обслуживание юрлиц в специализированных отделениях, изменение работы офисов и новую кадровую политику. 

«Для удобства клиентов прием отправлений от юридических лиц выносится в специализированные отделения почтовой связи. В Москве количество специализированных отделений, принимающих письменную корреспонденцию от организаций за наличный расчет, в настоящее время увеличено до 150. Это каждое четвертое отделение. Кроме того, Почта России открыла в столице 71 центр обслуживания юридических лиц (ЦОЮЛ), в которых будут принимать письменную корреспонденцию от крупных организаций по безналичной форме оплаты. А получить и отправить посылки, мелкие пакеты и отправления EMS юридические лица в Москве смогут в 87 центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП)», - отмечает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс доставке, директор макрорегиона Москва Сергей Малышев.

В госкомпании считают, что открытие специализированных центров позволит решить проблему очередей в почтовых отделениях, поскольку отправка корреспондеции от юрлиц — «один из ключевых факторов образования очередей». Дело в курьерах, которые отдают «до нескольких десятков заказных писем» через одно универсальное окно, пояснили в «Почте России». 

Также госпредприятие планирует оптимизировать производственные процессы и технологии обслуживания клиентов. В частности, в отделениях с наибольшей загрузкой в зале должны появиться консультанты, которые помогут клиентам сориентироваться по услугам, а также смогут по трек-номеру и паспорту выдавать отправления без очереди. 

На первом этапе программа работает только в Москве. Сроки её запуска в регионах России в компании не уточнили. 

Помимо этого, «Почта России» намерена сократить треть управленческого аппарата в московском филиале, чтобы за счёт этих средств повысить зарплаты сотрудникам отделений, рассказал Малышев. 

Сейчас в Москве у «Почты России» 536 офисов, средняя зарплата начальника отделения — около 53 тысяч рублей. Эту сумму компания планирует сделать фиксированной, а также ввести ключевые показатели деятельности: количество жалоб, своевременность обработки писем и посылок, ошибки операторов в системе. 

Зарплату почтальонов госкомпания планирует поднять с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, операторов отделений — с 24,6 тысячи до 30 тысяч рублей. 

Автор: Анна
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