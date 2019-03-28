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«Почта России» запускает собственную розничную сеть «Почтамаг»

В планах «Почты России» стоит открытие более 280 магазинов в течение полгода, сообщает РБК. Проект на первом этапе будет развиваться на северо-западе России. Первые магазины в тестовом режиме работают с конца 2018 года в Санкт-Петербурге и Гатчинском районе.

По результатам тестирования первых торговых точек «Почта России» приняла решение масштабировать проект и открыть еще 286 магазинов в городах и сельских поселения Северо-Запада России, сообщили в пресс-службе почтового оператора.

В ограниченном формате торговля продуктами питания и предметами первой необходимости на «Почте России» торгуют уже несколько лет. В 2018 году был запущен совместный проект с «Магнитом» по открытию магазинов «у дома» на площадях почтовых отделений. Сообщалось, что партнеры могут совместно открыть до 2000 торговых объектов.

Новая сеть развивается под брендом «Почтамаг». Первый магазин открылся на Литейном проспекте, в отделении Почты #28. Площадь торгового объекта составляет менее 50 квадратных метров. Предполагается, что все новые магазины будут открываться на площадях «Почты России», насчитывающей 276 отделений в Санкт-Петербурге и 3333 точек в целом на северо-западе. Ассортимент магазинов будет включать от 200 до 800 артикулов.

Автор: Анна
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