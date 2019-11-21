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Почта России запустила новую услугу «Легкий возврат»

С ноября 2019 года онлайн-покупатель сможет бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной процедуре.

Почта России выводит на рынок электронной коммерции услугу, которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары во все почтовые отделения. Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге «Легкий возврат».

Для возврата заказа необходим только трек-номер — не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок сокращено время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, т.к. нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.

Для интернет-магазинов новая услуга позволит увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, т.к. снимет основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара даже в самых дальних уголках страны. Это даст дополнительный импульс к развитию рынка электронной торговли в России, который в среднем растет на 20% в год. Уже сейчас 69% россиян совершают покупки в интернете — два года назад этот показатель составлял лишь 37,5%.

Для интернет-магазинов цена услуги при подключённом тарифе «Посылка Легкий возврат» составит 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.

К услуге «Легкий возврат» уже подключено несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов — теперь этот продукт доступен всему рынку.

«Запуск новой услуги — важный шаг, который мы делаем навстречу интернет-покупателям, а это — две трети всех россиян, — комментирует первый заместитель генерального директора АО „Почта России“ по электронной коммерции Алексей Скатин. — Рассчитываем, что к услуге подключатся как можно больше партнеров Почты России из цифрового ритейла, что позволит увеличить объёмы интернет-заказов и сделает онлайн покупки удобнее и доступнее для потребителей».

Автор: Анна
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