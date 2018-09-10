«Почта России» запустила новый маршрут доставки посылок из Китая

С 10 сентября «Почта России» запускает новый маршрут доставки почтовых отправлений из Китая. Данная мера позволит в два раза сократить сроки доставки посылок на Дальний Восток, Сибирь и Урал. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Почты России».

В данном случае речь идёт о нерегистрируемых отправлениях — тех, которые принимают у отправителя без квитанции и вручают адресату без расписки.

Как пояснил собеседник агенства, посылки из Гонконга будут доставляться по морю во Владивосток, а уже оттуда — поездами в места международного почтового обмена во Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск и Москву.

Также отмечается, что количество отправлений из Китая быстро растёт, что стимулирует поиск новых эффективных логистических решений. Данный маршрут доставки был протестирован в июле-августе. В итоге оказалось, что покупатели получали свои посылки быстрее.

По оценкам Aliexpress, благодаря оптимизации маршрута сроки получения товара сократятся для большинства восточных регионов страны до 14 дней. Ранее максимальный срок составлял 40 дней.

«Стремительный рост трансграничной торговли стимулирует поиск дополнительных эффективных логистических решений. Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Благодаря оптимизации логистики срок доставки простой почты сократится для большинства восточных регионов России», - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс доставке Сергей Малышев.

Успешный запуск проекта стал возможен благодаря конструктивному взаимодействию Почты России с Почтой Гонконга, ФТС России, РЖД, транспортными компаниями, участниками рынка дистанционной торговли.

«На новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress и он охватит всю восточную часть страны. В первую очередь это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры нашего основного партнёра – Почты России – в Москве. До этого значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на Восток. Теперь покупки будут приходить морем во Владивосток и далее следовать по железной дороге из Владивостока в Москву», - отмечает Лю Вей, генеральный директор AliExpress в России.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году из 290 млн трансграничных отправлений 91% пришелся на посылки из Китая, всего в минувшем году россияне потратили в китайских онлайн-магазинах 198 млрд руб. Средний чек российских покупателей в китайских интернет-магазинах составлял примерно $10.