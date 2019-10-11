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Логистика RSS

Почта России запустила новый продуктовый сервис для интернет-торговли

Новый продуктовый сервис разработан специально для компаний электронной коммерции. Тариф предусматривает доставку покупателям отправлений весом до 15 кг в отделения Почты России, а также в партнерские пункты выдачи заказов и почтоматы, таким образом делая получение посылки максимально удобным для потребителя. Это современный формат доставки самовывозом с продленным режимом работы пунктов. Формат особенно популярен в мегаполисах и крупных городах, на которые приходится до 70% рынка электронной торговли.

Уже сейчас покупатель может забрать заказ в 2000 пунктах выдачи, включая более 1000 почтоматов. В начале следующего года сеть пунктов самовывоза будет состоять из 7500 точек в крупнейших городах России.

В рамках услуги действует выгодный внутригородской тариф — 95 руб., и взымается минимальная плата за объявленную ценность среди всей линейки продуктов Почты России для интернет-ритейла. Сокращенный срок хранения посылки до 7 рабочих дней стимулирует потребителя быстрее получить заказ, а специальные опции, такие как проверка комплектности и возврат товара, нивелируют барьеры при дистанционной покупке.

— Мы запустили новую услугу для онлайн-ритейла с удобной доставкой в шаговой доступности от покупателя, — отмечает первый заместитель генерального директора АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин. — Услуга доступна в цифровом формате как для интернет-магазина, так и для покупателя: в первом случае к ней можно подключиться и использовать онлайн, во втором — выбрать доставку Почтой России на сайте или в приложении продавца и ближайший пункт выдачи.

Среди конкурентных преимуществ продуктовых сервисов Почты России: фулфилмент — полный комплекс логистических услуг для интернет-магазинов, включая складскую, магистральную и возрастную логистику, удобная API интеграция и Личный кабинет, индивидуальное сопровождение проекта компании бизнес-консультантом.

Автор: Анна
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