Почта России запустила онлайн-витрину c российскими товарами в Японии

Почта России в сотрудничестве с Japan Post, при участии Российского экспортного центра (РЭЦ) и поддержке Торгового представительства РФ в Японии запустила цифровую торговую витрину с российскими товарами. Цель проекта — дать российскому малому и среднему бизнесу возможность экспортировать свои товары в Японию с помощью цифрового канала сбыта.

На площадке можно приобрести продукты питания, косметику, аксессуары и другие товары от 27 российских экспортёров. Отдельный раздел сайта посвящен изделиям народного промысла – палехской росписи (шкатулкам и украшениям) и изделиям из серебра. В будущем Почта планирует увеличить число представленных производителей и категорий. Первый месяц сервис будет работать в пилотном режиме.

«Пилотирование проекта в Японии — один из этапов создания экспортного решения для электронной торговли на международных рынках. Такой цифровой и инфраструктурный продукт простимулирует экспортную активность российских производителей, что, в свою очередь, повысит спрос на отечественную продукцию. Почта России объединяет в себе экспортно-логистическую инфраструктуру, сервисную составляющую и электронный канал сбыта, диверсифицированный для каждой страны. Мы рассчитываем, что результаты пилота позволят нам собрать маркетинговые и коммерческие данные для дальнейшего масштабирования и оптимизации бизнес модели», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

«Почта России – наш стратегический партнер в направлении создания и развития каналов онлайн-экспорта российской продукции. Японское направление мы считаем действительно перспективным для товаров из России: это высокомаржинальный рынок, где российские производители могут быть по-настоящему конкурентоспособными по качеству и цене. Интернет-торговля позволяет знакомить японскую аудиторию с российскими товарами в привычном для потребителя формате и преодолеть существующие социокультурные барьеры. Поэтому РЭЦ поддержал это проект с самого начала – в феврале 2020 года мы собрали пул российских компаний для участия в офлайн-фестивале российских товаров в Токио, который был организован Почтой России совместно с Почтой Японии. Большинство из тех компаний теперь размещены на созданной электронной торговой витрине и, надеюсь, найдут своего покупателя в Японии. РЭЦ продолжит содействовать развитию проекта как на японском направлении, так и в других странах», — подчеркнул Сергей Вологодский, вице-президент АО «Российский экспортный центр».

Почта России будет доставлять заказы из России в Японию и полностью управлять площадкой – размещать товары, готовить контент, заниматься продвижением онлайн-витрины, осуществлять взаиморасчёты и клиентскую поддержку.

Запуск площадки — второй шаг реализации программы продвижения отечественных товаров в Японии. В феврале 2020 года Почта России и АО «Российский экспортный центр» совместно с Japan Post организовали в Токио фестиваль российских товаров при поддержке Минкомсвязи РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций Японии. Задачей выставки было определить, какие российские товары пользуются наибольшим спросом у японцев.