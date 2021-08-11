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Почта России запустила оплату доставки за счет получателя на сайте и в приложении для iOS

В марте 2021 г. Почта России запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Раньше сервис работал только в мобильном приложении Почты на операционной системе Android, но теперь он также стал доступен на iOS и на сайте компании. В приложении Почты зарегистрировано больше 7 млн человек, и из них 33% использует приложение на iOS. На сайт ежемесячно заходит 35 млн человек.

Чаще всего новой услугой пользуются клиенты из сегмента отправлений между частными лицами — продавцы товаров в социальных сетях (44,5% сегмента) и на платформах с частными объявлениями (38% сегмента). Также сервис актуален для тех, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но по какой-то причине не может оплатить доставку.

«Сайтом Почты России и нашим мобильным приложением на iOS пользуется большая часть наших клиентов, поэтому мы очень рады, что сервис стал доступен на всех наших платформах. Отправка за счет получателей — это возможность физическим лицам и продавцам удобно и безопасно отправлять посылки. Благодаря этой услуге отправитель может быть полностью уверен, что покупатель заинтересован в товаре, а получатель — что ему отправят и доставят посылку», — комментирует Артём Степин, директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России».

Воспользоваться услугой можно при оформлении заказа через мобильное приложение Почты России или на сайте pochta.ru. При выборе способа оплаты отправителю нужно указать, что платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платёж. Получатель переходит по ней, регистрируется или авторизуется в мобильном приложении Почты или личном кабинете на сайте pochta.ru, совершает платёж и получает уведомление. 

Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя.

Автор: Анна
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