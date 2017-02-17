"Почта России" запустила сервис отслеживания заказов с AliExpress

"Почта России" и "Почта Гонконга" (Hongkong Post) в партнерстве с логистической компанией Cainiao (входит в холдинг Alibaba) внедрили новый продукт SRM (Simplified Registered Mail - "простой регистрируемый пакет"), позволяющий потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress стоимостью от 2 долларов, говорится в сообщении российской компании.

Как пояснили в "Почте России", ранее посылки с небольшим средним чеком (от 2 долларов и выше) зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления, им не присваивался номер, и ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования.

"Новый продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress по трем основным статусам, которые дают получателю возможность видеть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение "Почты" на территории России. Отправитель же, кроме этих статусов, имеет возможность отслеживать факт получения товара покупателем, что является условием для получения им денег за отправленный заказ", - говорится в сообщении российской компании.