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Почта России запустила собственную интернет-аптеку

Почта России в тестовом режиме запустила ресурс по продаже лекарств. Сейчас компания осуществляет доставку препаратов в две аптеки, открытые при сельских почтовых отделениях Самарской области.

Почта России открыла собственный ресурс по продаже лекарств, обнаружил «ФВ». Ресурс работает по принципу онлайн-бронирования. Как пояснили «ФВ» в пресс-службе компании, сайт был создан в качестве дополнительного канала коммуникации с клиентами.

Сейчас он работает в тестовом режиме по принципу онлайн-бронирования, а доставку в почтовые отделения обеспечивает партнер проекта. Через платформу можно заказать препараты в отделения Самарской области в Кинельском и Кинель-Черкасском районах. Для этих отделений получена фармлицензия, а заказы по установленному графику выдает фармацевт.

Почта России открывает аптеки на базе своих отделений с 2019 года. В целом в стране в почтовых отделениях работают 11 аптек.

Автор: Анна
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