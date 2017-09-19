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«Почта России» запустит доставку дронами в 2018 году

В ближайшие полгода «Почта России» планирует запустить в Якутии пилотный проект по доставке посылок беспилотными летательными аппаратами, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Николай Подгузов.

«Мы хотим запустить пилотный проект в Якутии по доставке дронами посылок весом от 50 до 300 килограмм от сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи», — сказал он.

Но, по его словам, должно быть соответствующее законодательство разработано для использования дронов, и по повсеместном внедрении дронов говорить преждевременно. «Это не задача для немедленного внедрения. Тем не менее, у нас в удаленных районах такого рода потребности есть», — сказал Подгузов.

Сейчас почту в удалённые районы доставляют на воздушном транспорте, буранах, вездеходах и оленьих упряжках.

Автор: Анна
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