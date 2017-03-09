«Почта России» запустит продажу продуктов питания через печатные каталоги

«Почта России» планирует запустить пилотный проект по продаже продуктов питания через печатные каталоги, которые распространяются по отделениям почтовой сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

Запуск проекта запланирован на третий квартал 2017 года. На первом этапе он будет работать на Урале или в Сибири. Это регионы с большим потребительским потенциалом и ограниченным ассортиментом, пояснил представитель «Почты России».

Проект в первую очередь ориентирован на жителей сёл, которые сталкиваются с небольшим ассортиментом и завышенными ценами, подчеркнули в «Почте России».

Закупкой продуктов займётся партнёр проекта из числа крупных розничных сетей. Ритейлер возьмёт на себя сбор, упаковку, маркировку заказа и его передачу в логистику.

Представитель «Почты России» не назвал партнёра. Источник РБК, знакомый с деталями проекта, рассказал, что предложения о сотрудничестве уже получили «Лента», Metro Cash & Carry и ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт»). В «Дикси» сообщили РБК, что пока не приняли окончательного решения по участию в проекте. В Metro Cash & Carry отказались от комментариев, в «Ленте» не ответили на запрос РБК.

В октябре 2016 года «Почта России» «Почта России» запустила онлайн-магазин «Почтамаркет», который объединяет товары различных компаний и предложения из бумажных каталогов, доступных в 42 тысячах отделений сервиса. Партнёрами интерне-магазина выступили оператор дистанционной торговли «Отто Групп Россия», продавец детских товаров «Дочки-сыночки», издательство «Эксмо».