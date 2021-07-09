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Почта России зарегистрировала новые дочерние компании

Почта России выделяет отдельные направления бизнеса в дочерние компании: ООО «Почтовая марка», ООО «Почта еком», ООО «ПЛК» и ООО «Почта пресс». Это следующий шаг Почты России по переходу к новой современной организационной модели управления, который предусмотрен стратегией развития до 2030 г.

«Почтовая марка» займется развитием розничного бизнеса Почты России в формате магазинов у дома и продуктовых дискаунтеров. «Почта еком» будет развивать услуги для участников рынка электронной коммерции, региональную складскую инфраструктуру и «последнюю милю» доставки. «ПЛК» будет отвечать за перевозки и экспедирование грузов, а «Почта пресс» займется развитием почтовых сервисов.

«Мы начинаем переход к новой операционной модели, которая предусматривает выделение более чем 10 дочерних обществ. Эти компании смогут самостоятельно привлекать финансирование, заключать партнерские соглашения, а самое главное — быстрее тестировать гипотезы, создавать новые продукты и выводить их на рынок. В результате мы сможем более гибко реагировать на изменения, повысим эффективность управления и скорость принятия решений», — прокомментировала руководитель департамента стратегического развития Ирина Лущевская.

В декабре 2020 г. Почта зарегистрировала компанию «Почта диджитал», которая будет заниматься разработкой программного обеспечения, а в декабре 2016 г. — компанию «Почта сервис», которая обслуживает технологическую инфраструктуру Почты России в Москве и регионах. У Почты также есть совместные предприятия с ВТБ «Национальные логистические технологии» и Почта Банк.

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Автор: Анна
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